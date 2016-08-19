عماد الدين حسين: رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمي حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولذلك تشعر الحكومة بالاطمئنان في اتخاذ قراراتها.

كان رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف اليوم الخميس، للحديث حول بنود برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد، وعدد من الملفات الأخرى التي تمس حياة المواطن المصري.

وأضاف «حسين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم، أن رئيس الوزراء أبلغ رؤساء التحرير خلال لقاء اليوم بأنه لن يتم الإعلان عن زيادة أسعار الوقود إلا في يوم تطبيق الزيادة حتى لا تحدث مضاربات من قبل التجار.

وتباع، أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الحكومة ستنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء حصلنا على قرض صندوق النقد الدولي أم لا، مشيرًا إلى وجود برنامج لرفع أسعار السلع منذ 2014، ومنها الكهرباء والوقود، وتم تنفيذ جزء منه وجاري تنفيذ الباقي.