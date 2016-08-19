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عماد الدين حسين: رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

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عماد الدين حسين: رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عماد الدين حسين: رئيس الوزراء أكد أن الحكومة ستنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس عبد الفتاح ، يحمي حكومة المهندس شريف إسماعيل، ولذلك تشعر بالاطمئنان في اتخاذ قراراتها.

كان رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع رؤساء تحرير الصحف اليوم الخميس، للحديث حول بنود برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد، وعدد من الملفات الأخرى التي تمس حياة المواطن المصري.

وأضاف «حسين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم، أن رئيس الوزراء أبلغ رؤساء التحرير خلال لقاء اليوم بأنه لن يتم الإعلان عن زيادة الوقود إلا في يوم تطبيق الزيادة حتى لا تحدث مضاربات من قبل التجار.

وتباع، أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن الحكومة ستنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء حصلنا على قرض صندوق النقد الدولي أم لا، مشيرًا إلى وجود برنامج لرفع أسعار السلع منذ 2014، ومنها الكهرباء والوقود، وتم تنفيذ جزء منه وجاري تنفيذ الباقي.

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