بالصور.. احتفالية لتكريم الفائزين ببطولة الاسكواش في الوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

نظم نادى التعمير الصحارى بالخارجة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة إحتفالية لتكريم الفائزين فى بطولة الإسكواش، التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، على ملاعب الاسكواش بمركز شباب الخارجة.

وقال حسام عبد الرحيم ، مدرب الاسكواش بنادى تعمير الصحارى بالخارجة، إن الإحتفالية تضمنت ندوة عن ثقافة ممارسة الرياضة، حاضر فيها الدكتورة ماجدة مصطفى، الحاصلة على الماجستير فى علوم الصحة الرياضية ، والكابتن محمد شوقى عبود ، رئيس مجلس ادارة منطقة ألعاب القوى، والكابتن محمد طه العبادى موجه التربية الرياضية بالتربية والتعليم ، والكابتن عماد فتحى مدير إدارة الرياضة بالشباب والرياضية، مؤكدين على أهمية ممارسة الرياضة لكل الأعمال .

وأضاف، أن الإحتفالية تضمنت استعراض لفريق الجمبار بمركز شباب الخارجة ، وفى ختام الإحتفالية تم تكريم اللاعبين عبد الله يحيى الحاصل على المركز الأول فى بطولة الاسكواش واللاعب عبد الرحمن أشرف خطاب واللاعبه جيلان محمد عبد الغفار من نادى تعمير الصحارى بالوادى الجديد .