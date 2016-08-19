خفر السواحل الإيطالي: انتشال خمس جثث في البحر المتوسط وإنقاذ 534

قال خفر السواحل الإيطالي إنه انتشل خمس جثث لمهاجرين وأنقذ 534 آخرين يوم الخميس بعد مجموعة من عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط.

وبحسب رويترز أضاف خفر السواحل أن المهاجرين انتشلوا من قاربين مطاطين كبيرين وتسعة قوارب أخرى أصغر لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن كيف لقي هؤلاء حتفهم.

وأظهرت أحدث بيانات من المنظمة الدولية للهجرة والتي صدرت في التاسع من أغسطس آب إن نحو 100244 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا بحرا هذا العام أبحر كثير منهم من ليبيا. ولقي نحو 2742 رجلا وامرأة وطفلا حتفهم في نفس الفترة خلال محاولتهم القيام بهذه الرحلة.

وإيطاليا على الخط الأمامي لأزمة المهاجرين إلى أوروبا منذ ثلاث سنوات ونجح أكثر من 400 ألف شخص في الوصول إلى إيطاليا من شمال أفريقيا منذ بداية 2014 فرارا من العنف والفقر.