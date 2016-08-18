جمارك مطار القاهرة يسلم الأموال العامة راكبا ضبط بحوزته عشرات الكروت الائتمانية

سلمت جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى راكبًا مصريًا قادمًا من قطر بعد ضبطه وبحوزته عشرات الكروت الائتمانية والـAtm وإيصالات تحويل، والتى تم بموجبها سحب مبالغ مالية من قطر.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أن مأمورا الجمرك أحمد سيد وشريف بركات اشتبها فى راكب قادم من قطر، وأمر مسعد عفيفى مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لفحص أمتعة الراكب برئاسة أميرة عطية وعضوية طارق محمد وزكريا حسب الله مديرا الحركة.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على 22 ڤيزا وكروت ائتمانية بأسماء أشخاص مختلفين، وبمناقشة الراكب أفاد أنها تعود لأحد أصدقائه، وبتدقيق الفحص تم العثور على إيصالات تحويل وسحب من قطر بمبالغ مالية كبيرة تعدت الـ220 ألف جنيه.

وأمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بالتحفظ على المضبوطات وإخطار مباحث الأموال العامة بالواقعة وتسليم الراكب إليها لمباشرة التحقيق.