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منظمة إسبانية تنقذ 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

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منظمة إسبانية تنقذ 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية منظمة إسبانية تنقذ 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

>(أ ش أ)

أنقذت منظمة أسبانية للمساعدة أكثر من 100 مهاجر اليوم الخميس كانوا على متن ثلاث قوارب قبالة السواحل الليبية ، كما انتشلت أربعة جثث على الأقل بعد غرق أحد القوارب ، وأوضح أقارب للمهاجرين أن شخصين آخرين غرقا لكن الأمواج العاتية أعاقت جهود البحث عنهما.

وذكرت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن سفينة "أسترال" التابعة لمنظمة (برواكتيفا أوبن آرمز) كانت تبحر عندما قام صيادون ليبيون بالتلويح من فوق قارب المهاجرين الغارق على بعد 20 ميلا شمالى صبراته الواقعة غربى ليبيا.

وأرسل فريق (أسترال) المكون من 11 شخصا زورقين لإنقاذ الناجين من البحر ، وكان بعضهم فى حالة صدمة جراء وجودهم فى البحر لمدة طويلة ، وفيما كان يتم إنقاذ الناجين ، اقترب قاربان آخران يقلان مهاجرين من "أسترال" طالبين المساعدة ، وتم نقل جميع الناجين إلى سفن تابعة للبحرية الإيطالية، والتى تتولى الإشراف على عملية الإنقاذ الأوروبية فى المتوسط.

والناجون الذين انتشلتهم سفينة "أسترال" هم جزء من جملة 534 مهاجرا تم إنقاذهم اليوم الخميس فى 11 عملية مختلفة، وفقا إلى خفر السواحل الإيطالي.

من ناحية أخرى ، ذكرت السلطات اليونانية اليوم أنها أعادت 14 مهاجرا إلى تركيا المجاورة، ليبلغ إجمالى عدد الأشخاص الذين تمت إعادتهم إلى تركيا مجددا بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى 500 تقريبا.


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