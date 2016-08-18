صالح: رئيس الوزراء أكد على رفع أسعار تذاكر المترو لـ 100%

قال الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، إن لقاء رئيس مجلس الوزارء بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ياتي فى سياق الحوار المجتمعي الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل فئات المجتمع المصري، لافتًا إلى ان سلسلة اللقاء اتخذت قالب أقرب للمداولات حول آداء الحكومة وخطواتها.

وأضاف صالح، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن رئيس الوزراء أكد على أن صندق النقد الدولى لم يفرض شروطًا على الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا نية لعدم رفع أسعار السلع الأساسية والتموينية.

وأكد صالح، أن رئيس المح لبعض القرارات الصعبة التى ستتجه الحكومة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة منها رفع سعر تذاكر المترو لـ 100%، وخفض دعم المحروقات مع الحرص على عدم احداث فجوة سعرية، مشددا على ان هناك اتجاه حكومي لرفع الخدمات القدمة لمحدودي الدخل والأقل دخلًا.

وكشف صالح، عن وجود برنامج إصلاحي تحت عنوان كرامة وتكافل حيث تدرس الحكومة زيادة عدد المستفيدين منه، مشددًا على أن رئيس الحكومة لم ينف الزيادة الواردة فى أسعار الوقود.