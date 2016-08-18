أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صالح: رئيس الوزراء أكد على رفع أسعار تذاكر المترو لـ 100%

Google+ Print
صالح: رئيس الوزراء أكد على رفع أسعار تذاكر المترو لـ 100% صالح: رئيس الوزراء أكد على رفع أسعار تذاكر المترو لـ 100%

 

الكاتب الصحفي محمد السيد صالح

قال الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، إن لقاء رئيس مجلس الوزارء بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية ياتي فى سياق الحوار المجتمعي الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح مع كل فئات المجتمع المصري، لافتًا إلى ان سلسلة اللقاء اتخذت قالب أقرب للمداولات حول آداء وخطواتها.

وأضاف صالح، خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن رئيس الوزراء أكد على أن صندق النقد الدولى لم يفرض شروطًا على الحكومة، مشيرًا إلى أنه لا نية لعدم رفع السلع الأساسية والتموينية.

وأكد صالح، أن رئيس المح لبعض القرارات الصعبة التى ستتجه الحكومة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة منها رفع سعر تذاكر المترو لـ 100%، وخفض دعم المحروقات مع الحرص على عدم احداث فجوة سعرية، مشددا على ان هناك اتجاه حكومي لرفع الخدمات القدمة لمحدودي الدخل والأقل دخلًا.

وكشف صالح، عن وجود برنامج إصلاحي تحت عنوان كرامة وتكافل حيث تدرس الحكومة زيادة عدد المستفيدين منه، مشددًا على أن رئيس الحكومة لم ينف الزيادة الواردة فى أسعار الوقود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي