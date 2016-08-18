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كيري يسافر إلى كينيا ونيجيريا والسعودية

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كيري يسافر إلى كينيا ونيجيريا والسعودية كيري يسافر إلى كينيا ونيجيريا والسعودية

جون كيري_أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن وزير الخارجية جون كيري سيسافر إلى كينيا ونيجيريا والسعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين كبار بشأن قضايا إقليمية.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن زيارة كينيا ستركز على عملية السلام في دولة جنوب السودان والانتقال السياسي في الصومال. وأضاف المتحدث أن كيري سيلتقي في نيجيريا بالرئيس محمد بخاري لمناقشة التعاون في محاربة مسلحي بوكو حرام إضافة إلى قضايا اقتصادية وملف حقوق الإنسان.

وقال كيربي إن كيري سيلتقي في بمسؤولين كبار ونظرائه من دول الخليج لمناقشة الصراع في اليمن.

 

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