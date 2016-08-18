أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تاجر مخدرات يصيب "مخبر" بمركز شرطة بلبيس بطلق نارى أثناء ضبطه

Google+ Print
تاجر مخدرات يصيب "مخبر" بمركز شرطة بلبيس بطلق نارى أثناء ضبطه تاجر مخدرات يصيب "مخبر" بمركز شرطة بلبيس بطلق نارى أثناء ضبطه

>الشرقية- فتحية الديب

أصيب "أشرف عبد الباقى حسن" مخبر بوحدة مباحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بطلق نارى، مساء اليوم الخميس، من قبل تاجر مخدرات بناحية قرية السلام، وتم نقله إلى مستشفى التوحيد بلبيس، وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد وصول "أشرف عبد الباقى حسن" مخبر بوحدة مباحث بلبيس، إلى مستشفى التوحيد بطلق بأعيرة نارية بالرجل، وجارى تحويله إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق.

 

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أثناء توجه قوة من مباحث بلبيس، للقبض على بعض العناصر الجنائية، بناحية قرية السلام، قام تاجر مخدرات بإطلاق أعيرة نارية على الشرطة، مما أسفر عن إصابة المخبر، وجارى تمشيط المنطقة لملاحقة العناصر الجنائية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365