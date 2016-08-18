تاجر مخدرات يصيب "مخبر" بمركز شرطة بلبيس بطلق نارى أثناء ضبطه

أصيب "أشرف عبد الباقى حسن" مخبر بوحدة مباحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بطلق نارى، مساء اليوم الخميس، من قبل تاجر مخدرات بناحية قرية السلام، وتم نقله إلى مستشفى التوحيد بلبيس، وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد وصول "أشرف عبد الباقى حسن" مخبر بوحدة مباحث بلبيس، إلى مستشفى التوحيد بطلق بأعيرة نارية بالرجل، وجارى تحويله إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أثناء توجه قوة من مباحث بلبيس، للقبض على بعض العناصر الجنائية، بناحية قرية السلام، قام تاجر مخدرات بإطلاق أعيرة نارية على الشرطة، مما أسفر عن إصابة المخبر، وجارى تمشيط المنطقة لملاحقة العناصر الجنائية.