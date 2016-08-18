دار بربري تُمهد لحملتها الاعلانية الجديدة!

كشفت دار "بربري" Burberry عن بعض العناصر من مجموعتها الأولى الجاهزة للبيع للزبائن بشكل فوري، ومن ضمنها الحملة الاعلانية التي ستُطلق في الـ19 من سبتمبر بشكل رسمي فور انتهاء عرض الأزياء الخاص بدار "بربري" Burberry للألبسة الجاهزة.

الحملة الاعلانية مستوحاة من كتاب "أورلاندو" Orlando للكاتبة البريطانية "فيرجينيا وولف" Virginia Woolf، حيث تظهر التباين بين النمط الأنثوي والنمط الذكوري عبر التاريخ.

وقد قام بتصوير الحملة المصور الشهير "ماريو تيستينو" Mario Testino في صالة عرض فنية في مدينة ليفربوول، وقد شكل المكان خلفية تاريخية لأحدث مجموعات دار "بربري" Burberry.

كما كشفت الحملة الاعلانية من خلال بعض اللقطات عن الحرفية والمهارة اليدوية التي تتمتع بها الدار وصناعتها الراقية.

وسيتم الكشف بشكل كامل عن الحملة الاعلانية مباشرة بعض عرض دار "بربري" Burberry للأزياء الجاهزة في "لندن" ضمن أسبوع الموضة في شهر سبتمبر المقبل، وستتوفر المجموعة للبيع للزبائن فور انتهاء العرض.