النمسا تلتقي مع الشرق الأوسط للكشف عن مجموعة سواروفسكي للعيد

بعد سيطرة صيحة الـ Minimalist على عالم الإكسسوارات لعدة مواسم، شهدنا في عروض خريف 2016 تراجع هذه الصيحة التي تعتمد على البساطة وعودة صيحة الـ Maximalist التي نرى فيها الإكسسوارات مكدّسة ومنسقة بكثرة مع بعضها.

محبات هذه الصيحة سيجدن الكثير من القطع لتنسيقها بطرقٍ مختلفة في مجموعة خريف 2016 من "سواروفسكي" Swarovski وستكون هذه القطع الإضافة المثالية لإطلالتك في عيد الأضحى.

احتفالاً بإطلاق هذه المجموعة، تعاونت ماركة "سواروفسكي" Swarovski مع علا فرحات، وهي واحدة من أكثر الشابات أناقةً وتأثيراً في عالم الموضة في الشرق الأوسط، وقد جرى التقاط الصور في أحضان جبال سويسرا الرائعة حيث وقفت فرحات أمام عدسة مصورة الموضة الشهيرة "زانيتا ويتينغتون" وارتدت مجموعةً من أروع قطع مجموعة خريف 2016.

في الصور، تتألق فرحات بصيحة المجوهرات المكدسة والمنسقة مع بعضها بشكلٍ أنيق فنراها تارةً ترتدي مجموعةً من أساور Crystaldust و Slake في كلتا ذراعيها وتارةً أخرى تظهر بسواري Fresh Bangle و Deary Bangle مع ساعة Alegria التي تضفي لمسةً من البريق الناعم إلى أية إطلالة.

هذا العيد، اجعلي كل إطلالةٍ فريدة ومميزة باختيار مجوهراتك المفضلة من مجموعة خريف 2016 من "سواروفسكي" Swarovski والتي تضم الكثير من القطع الرائعة.