إغلاق كوبرى قصر النيل من اليوم حتى الأحد القادم لإتمام الترميمات

مراسل«ONA»:

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة منتصف ليل اليوم الخميس، كوبرى قصر النيل لإتمام عملية الإصلاحات التى تتم به، ومن المقرر أن يتم غلقه بدءا من اليوم حتى الأحد المقبل من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى السادسة صباحًا .

وأكد المهندس أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق والكبارى التابعة لمحافظة القاهرة، أنه سيتم الانتهاء من إصلاحات كوبرى قصر النيل الأسبوع المقبل، لذلك سيتم غلقه بدءا من اليوم إلى الأحد المقبل .

وأضاف حلمى فى تصريحات صحفية، أن الكوبرى كان يتم غلقه بشكل جزئى بدء من منتصف ليل يوم الخميس حتى صباح يوم الأحد، وذلك لقيام شركة المقاولون العرب ببعض الإصلاحات .

وأشار إلى أن الكوبرى تم البدء فى غلقه منذ شهر من أجل رفع كفاءته ضمن مشروع تطوير القاهرة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشمل تطوير الأسود الأربعة، كما يتم العمل على حل مشكلة الكهرباء بالكوبرى.