رمزي لـ في الجول: لم أتلق اتصالات من الأهلي وأرحب بالعمل مع ' المدرب الأجنبي '

هل بدأ الأهلي بالفعل في الحديث مع هاني رمزي من أجل العمل في الجهاز الفني للفريق؟ سؤال يُجيب عنه نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

مارتن يول المدير الفني للأهلي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد أن أبلغ إدارة النادي بعدم استكمال مهمته. حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

هاني رمزي يُعد أحد الحلول الآن أمام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر إلى جانب اسم حسام البدري. (طالع التفاصيل)

وقال هاني رمزي لـFilGoal.com: "لم أتلق أي اتصالات من مسؤولي الأهلي حتى اللحظة".

وأضاف "علمت بخبر رحيل مارتن يول من الإعلام ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن".

وماذا عن العمل كمدرب مساعد في الأهلي؟ يُجيب رمزي: "أرحب بالعمل مع مدير فني أجنبي داخل الأهلي".

وأردف "ولكن العمل كمساعد لحسام البدري سيكون أمرا صعبا".

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