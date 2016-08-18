رسميا - الأهلي يقبل استقالة يول .. وعرابي يقود لقاء أسيك

انتهى الأمر ورحل مارتن يول رسميا عن صفوف النادي الأهلي بعدما قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر استقالة المدرب الهولندي.

مارتن يول المدير الفني للأهلي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد أن أبلغ إدارة النادي بعدم استكمال مهمته. حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وبالفعل وافق مجلس إدارة الأهلي على استقالة مارتن يول لينتهي مشوار المدرب الهولندي في مصر.

وأكد مارتن يول حسبما أوضح بيان الأهلي الرسمي أن "الأحداث الأخيرة والظروف التي واجهاا النادي ومعها أصبحت مهمته صعبة ولهذا اضطر للتقدم باعتذاره".

وكشف الأهلي أن "المجلس قبل اعتذار يول متفهما الظروف والأسباب التي أدت إليها واتفق المجلس على إنهاء التعاقد مع يول بشكل ودي مع احترام متبادل بين الطرفين".

وتقرر أن يقود أسامة عرابي المدرب العام في جهاز يول، قيادة الأهلي أمام أسيك يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي المسابقة من الجولة الخامسة بعدما فشل في الفوز على زيسكو مع فوز الوداد الرياضي المغربي على أسيك لتنتهي حظوظ المارد الأحمر تماما.

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