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الأهلي: بيسيرو رحل مثل يول بسبب ' حادثة الجماهير '

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الأهلي: بيسيرو رحل مثل يول بسبب ' حادثة الجماهير ' الأهلي: بيسيرو رحل مثل يول بسبب ' حادثة الجماهير '

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن سبب رحيل مارتن يول عن تدريب الفريق يشبه تماما سبب رحيل جوزيه بيسيرو المدرب الأسبق.

الأهلي وافق رسميا على استقالة مارتن يول ليرحل عن تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

يول جاء بعد تولي عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المسؤولية بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي بيسيرو من الأهلي.

وقال محمد عبد الوهاب: "بيسيرو أتخذ قرار الرحيل منذ حادثة الجماهير أمام فندق الفريق قبل لقاء سموحة".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج (الحياة اليوم) "وقتها أتخذ القرار هو وعائلته بالرحيل عن والعودة إلى البرتغال".

وكان لقاء الأهلي أمام سموحة في الدوري والذي انتهى بفوز الفريق السكندري بثلاثية مقابل لاشيء قد تأخر انطلاقه بعد حصار حافلة الأهلي أمام الفندق من قبل الجماهير.

وواصل عبد الوهاب حديثه قائلا: "نفس الأمر الآن حدث مع مارتن يول".

وأوضح "قرار الرحيل جاء بعد واقعة الجماهير. ويوجد ما يحدث ويكون خارج عن أيدينا".

وتابع "خسرنا مارتن يول، المدرب لا نقدر على الحكم عليه فلم يستمر سوى ما يقرب الـ6 أشهر".

وبخصوص البدلاء، أتم عبد الوهاب "كل أولاد الأهلي مطروحين. والقرارات ستكون بعد لقاء أسيك الذي سيديره أسامة عرابي، كذلك محمد عبد العظيم عظيمة وسيد عبد الحفيظ".

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