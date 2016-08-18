بـ8 أمثلة… استخدامات خاطئة لـ “المكياج” يجعلك أكبر سنًا

المكياج هو الرفيق الدائم للمرأة الذي لا يمكنها الاستغناء عنه في الكثير من الأوقات والمناسبات، فهو الذي يمنحها الإطلالة المميزة الخالية من العيوب، ومن المعروف أن بعض طرق الاستخدام الخاطئ لمستحضرات التجميل قد ينعكس عليها سلبيًا، فتبدو أكبر سنًا وأقل تألقًا.

ولذلك نعرض لكي أبرز 8 استخدامات خاطئة للمستحضرات لتجنبها :

1- اختيار بودرة الخدود القوية اللون أكثر من اللزوم :

تجنبي الألوان الداكنة واستخدمي لونًا مناسبًا للون بشرتك، حتى يجعلك تبدين أصغر سنًا، ويجب أن تضعيها على الخدين، وصولًا إلى المنطقة القريبة من محيط العين بطريقة أفقية.

2- الخروج بأحمر الشفاه عن حدود الشفاه :

وضع أحمر الشفاه بطريقة مبالغة أو خارج حدود الشفاه يعطيكي مظهرًا أكبر سنًا، ولتتجنبي هذه المشكلة، استعملي قلم تحديد للشفاه من نفس لون أحمر الشفاه، وهو سيعمل كعازل لخروج أحمر الشفاه عن الحد المطلوب.

3- استعمال كريم أساس غير مناسب للون البشرة :

قد تعتقدين أن الألوان الداكنة هي التي ستخفي العيوب وآثار التعب والإرهاق، ولكنكِ على خطأ لأنها تضيف سنوات عديدة إلى وجهكِ، فيجب أن تختاري اللون الذي يناسب بشرتك، ويفضل أن يكون أفتح بدرجة، ثم تضعينه بطريقة متوازنة، حتى تحصلي على بشرة موحدة اللون ومشرقة.

4- استخدام البودرة بشكل خاطئ :

إن الغرض من استخدام البودرة هو التخلص من المظهر اللامع للوجه وتثبيت المكياج، لكن إذا وضعتي البودرة بشكل خاطئ، ستتجمع على شكل خطوط وتبرز بعض التجاعيد في وجهك، لذلك ينصحكِ خبراء التجميل باستخدام البودرة في منطقة الـT-Zone ومنطقة الذقن، وتجنبي تمامًا استخدامها على المنطقة المحيطة بالعينين لتتمتعي بإطلالة أكثر شبابًا.

5- وضع الكحل على الخط السفلي للعينين :

تلجأ السيدات والفتيات لوضع الكحل أسفل الرموش لأنها طريقة سهلة بدلًا من عناء رسم العين من أعلى، ولكن هذه الطرق تجعل العينين أصغر في الحجم، بالإضافة إلى أنها تجعل مظهرك العام بالكامل يبدو أكبر سنًا.

6- ترك الحواجب دون تحديد :

كلما تقدمتِ في العمر تصبح الحواجب أقل كثافة، وهنا احذري أن تحدديها بشكل مبالغ فيه، وفي نفس الوقت لا تتركيها دون تحديد، فقط املئي الفراغات بشكل بسيط وناعم، ما سيعطيكِ شكلًا أصغر سنًا.

7- وضع طبقات كثيرة من الكونسيلر تحت العين :

إخفاء الهالات السوداء من خلال استخدام الكونسيلر، وسيلة رائعة لتجميل الوجه، لكن عند وضعك لكميات كبيرة منه ظنًا منكِ أنها ستخفيها نهائيًا، سيتفاجئين أن الأمر انقلب إلى العكس، حيث ستظهر طبقات الكونسيلر في شكل تجاعيد وخطوط تحت العين تجعل مظهرك يبدو باهتًا.

8- وضع الماسكارا على الرموش السفلية :

من المعروف أن وضع الماسكارا على الجفن العلوي يعطيكِ نظرة منتعشة وحيوية، ولكن عند وضعها على الجفن السفلي، فإن هذا يزيد التجاعيد والخطوط الدقيقة، ما يجعلكِ تبدين أكبر سنًا.