«القوى العاملة»: وفرنا 258 ألف فرصة عمل خلال عام تقدم لها 50 ألف شاب

مراسل«ONA»:

> قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أتاحت للشباب 258 ألف فرصة عمل فى القطاع الخاص فى الفترة بين مارس 2015 وحتى أبريل 2016، لافتاً إلى أن الشباب الذين تقدموا لتلك الوظائف لم يتخط عددهم الـ 50 ألف.

وأوضح الوزير خلال حواره ببرنامج “من ماسبيرو”، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن جميع الأعمال التى تقدمها الوزارة هى فرص عمل للقطاع الخاص فقط، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرص عمل فى القطاع الحكومى حالياً، لافتاً إلى أنه لا يجب على الشباب الخوف من العمل فى القطاع الخاص.

وشدد “وزير القوى العامله”، على أن وزارة القوى العامله تدعم الشباب وليس الشركات، داعياً الشباب بعدم الخوف من العمل فى القطاع الخاص، قائلا: “أصحاب الأعمال يقدرون العامل المصرى بشرط الاجتهاد والجد والكفاءة فى العمل”.

وأشار سعفان إلى أنه كان هناك تقصير من جانب الوزارة فى إعلام الشباب عن فرص العمل المتاحه، موضحاً انهم تداركوا هذا الخطئ بتطبيق بروتوكلات مع عدة فضائيات ووسائل إعلام للإعلان عن الوظائف المتاحة.