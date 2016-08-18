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بالصور.. قافلة بيطرية لعلاج الثروة الحيوانية بقرى الداخلة بالوادى الجديد‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> تواصل القافلة الطبية البيطرية، الموفدة من كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط فرع الوادى الجديد، لليوم الرابع علي التوالي ، أعمالها بتوقيع الكشف البيطري على الثروة الحيوانية والماشية والدواجن بالمجان بقرى مركز الداخلة.

حيث يقوم فريق القافلة بالكشف البيطري على الحيوانات المصابة ،ويصرف العلاج المناسب لهم بالمجان، وتشارك في أعمال القافلة أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطري، وطلاب من كلية الطب البيطري فرع الوادى الجديد .

وقال الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إن القوافل البيطرية تقوم بأعمالها التطوعية بصفة دورية ؛ لتوقيع الكشف الطبى على الحيوانات المصابة وصرف العلاج المناسب لها ،بالإضافة لعقد الندوات التخصصية لتوعية المزارعين ومربى الماشية والثروة الحيوانية بأعراض الأمراض الشائعة التى تصيب الحيوانات ،وكيفية التعرف عليها والوقاية منها وطرق العلاج المناسبة لها .

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