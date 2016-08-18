“مصطفى بكرى” : قانون المصالحة الوطنية خطر وقد يدفعنا لضم الإخوان رغم جرائمهم

كشف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن مؤامرة كبيرة تتعرض لها البلاد مؤكدا أنه علم من مصادر أمنية منذ فترة أن هناك أجهزة دولية تسعى لزعزعة الأستقرار في مصر واجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإسقاط الرئيس السيسى بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابى .

وأضاف بكرى خلال حواره فى برنامج (عين على البرلمان) الذى يقدمه الإعلامى شريف بركات على قناة الحياة 2 بأن المؤامرة دولية على منطقة الشرق الأوسط ومصر جزء منها .

وحذر بكرى من الحديث عن المصالحة الوطنية مؤكدا أن هناك ضغوط لتمرير قانون المصالحة الوطنية الذى لم يتضح بعد وسيجعلنا نتصالح مع جماعة الإخوان رغم الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن .