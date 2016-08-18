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«مميش» ومحافظ بورسعيد يشهدان حفل تخرج دفعة متخصصة فى النقل الدولى واللوجستيات

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جانب من خفل التخرج

جانب من خفل التخرج

 

كتب – جمال نوفل

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفل تخرج أول دفعة متخصصة فى النقل الدولى واللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد، وذلك بمقر فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، يرافقه الدكتور محمد على رئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد، والدكتورة أمل عصفور عميد كلية النقل و رئيس جامعة بورسعيد، ومدير أمن بورسعيد ورئيس غرفة الملاحة ورئيس الغرفة التجارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

ومنح رئيس الأكاديمية درعها إلى الفريق مميش، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ذكى صلاح الدين مدير الأمن، والدكتور رئيس جامعة بورسعيد، وأكد إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، أن تخريج أول دفعة على أرض المدينة الباسلة فى ظل الظروف التى مر بها الفرع من اضطرابات خلال السنوات الماضية، يأتى ليثبت حرص الأكاديمية والقيادة التنفيذية بالمحافظة، على استمرار عمل فرع الاكاديمية على ارض بورسعيد.

وأبدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سعادتة الكبيرة بالتواجد داخل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتكريم أول دفعة متخصصة في النقل البحري، مشيرًا بأن هناك جهود كبيرة بذلت للإبقاء علي ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة، الذي يعتبر فخر لنا جميعا مشيدًا بدور الأكاديمة في تأهيل الشباب، وعقد الدورات والتدديبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، حيث تم تدريب ااكثر من 100 شاب داخل الأكاديمة، علي الاعمال الخا صة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية.

وأضاف، بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد، وأعمال التطوير داخل الميناء، والذي يجري العمل في إنشا أكثر من 10 أرصفة بحرية، وبالتالي تحتاج إلي عمالة فنية مدربة علي أعلي مستوي، وذلك سوف يكون بالتنسيق مع فرع الأكاديمية، كما وجة محافظ بورسعيد الشكر والإشادة إلي الفريق مهايب مميش رئيس هيئة قناة السويس، علي المجهودات الكبيرة داخل المرفق الحيوي الكبير هيئة قناة السويس، مشيرًا بأن تحتاج إلي رجال مخلصن وأوفياء مثل الفريق مهاب مميش، الذي ظل يعمل دون راحة حتي تم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة قبل الموعد المحدد لها في ملحمة بطولية مصرية رائعة اذهلت العالم كلة.

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