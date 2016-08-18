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محافظ بورسعيد يخطر المعلمين الحاصلين علي إجازات سنوية بالعودة للعمل

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محافظ بورسعيد يخطر المعلمين الحاصلين علي إجازات سنوية بالعودة للعمل محافظ بورسعيد يخطر المعلمين الحاصلين علي إجازات سنوية بالعودة للعمل

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل
> أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد تعليماته الي مديرية التربية والتعليم بإخطار جميع المعلمين الحاصلين علي إجازات سنوية بالعودة الي العمل وقطع الأجازات الخاصة بهم، وذلك نظرًا لإحتياج العمل لهم .

وأكد “المحافظ”، أنه تم التنسيق مع الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم في هذا الشأن، موضحًا أن هناك مهلة 48 ساعة لقطع هذه الإجازات ومن يخالف هذه التعليمات سيتم إرسال كشوف باسمائهم الي وزارة التربية والتعليم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذا الأمر .

واعلن “المحافظ” أن هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل التي تعمل المحافظة جاهدة علي الإرتقاء فيها بالمنظومة التعليمية وعودة الطالب الي احضان المدارس ، مشيرًا الي أن من لا يرغب في العمل فعليه أن يحدد موقفًا من الآن .

وأضاف، أن المعلم الذي يحضر الي المدرسة ويعمل بكل إخلاص وضمير يعتبر قامة من القامات وقدوة لابنائنا الطلاب، أما أباطرة الدروس الخصوصية الذين يستغلوا الطلاب وتحريضهم علي التظاهر من اجل اعادة فتح السناتر ليسوا بمعلمين مطلقًا ولكنهم يتاجرون بالطلاب .

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