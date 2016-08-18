محافظ بورسعيد : «المعلمين أمامهم فرصة ذهبية لعودة هيبتهم داخل الفصول»

المراسل: جمال نوفل

> أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، بأن المعلمين أمامهم فرصة ذهبية لعودة هيبتهم داخل الفصول المدرسية وممارسة عملهم بكل حرية وإحترام بعد أن قامت المحافظة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإغلاق كافة منابع الدروس الخصوصية والتي كانت السبب الرئيسي في عزوف الطلاب عن الذهاب الي المدرسة .

وأوضح “المحافظ”، أنه لم يتخذ قرار إغلاق السناتر من فراغ ولكنه جاء بعد دراسة متآنية لهذا الأمر والاثار السلبية التي أحدثتها مراكز الدروس الخصوصية علي مدار أكثر من 20 عامًا والتي وصلت نسبة الحضور المدرسي بنسبة لم تتجاوز أكثر من 15 % في عدد المدارس ومع غياب تام لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، بجانب بعض التقصير من بعض المعلمين في القيام بواجباتهم علي النحو الأكمل .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد لليوم الثاني علي التوالي مع موجهي التربية والتعليم والمعلمين ومديري المدارس.

وأكد “المحافظ”، أنه إلتقي بعدد من الطلاب وقام بشرح الاسباب التي أدت الي إغلاق السناتر، مؤكدًا لهم أنه أب لهم جميعًا وحريص علي مصلحتهم ولن يسمح لأحد من أباطرة الدروس الخصوصية بتدمير عقولهم من أجل مصالحهم الشخصية، مشيرًا الي أنه استمع الي أراء الطلاب وطمئنهم بأن العام الدراسي الجديد سوف يكون مختلف تمامًا من جميع النواحي ، سواء تجهيزات المدارس او انتظام المعلمين في الشرح او الاسلوب الجديد الذي سيتم اتباعة والذي يساعد علي سرعة استيعاب الطالب .

وأضاف، أن علي الجميع القيام بمسولياته سواء من ولي الأمر أو المعلم أو المحافظة، لأن هذه المرحلة تتطلب العمل بكل جدية واخلاص .

وطالب “المحافظ”، من مديري المدارس الذين ليس لديهم القدرة علي السيطرة علي الامور أثناء العام الدراسي بتقديم إعتذار عن عملهم وسيقبله بكل احترام، لأن هذه المرحلة لن يسمح فيها بأي تقصير او تهاون في حق الطالب .