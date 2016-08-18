مؤتمر مورينيو - جوزيه يشاكس جماهير يونايتد.. ويرد هجوم مدرب ساوثامبتون

عقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤتمره الصحفي قبل ظهوره الرسمي الأول في أولد ترافورد مدربا للشياطين الحمر.

مورينيو الذي قاد مانشستر يونايتد للتتويج بالدرع الخيرية وكذلك تصدر الدوري في أسبوعه الأول يستعد للظهور أمام جماهير يونايتد رسميا عندما يلاقي ساوثامبتون يوم الجمعة.

مورينيو خلال المؤتمر تحدث عن أكثر من نقطة هامة أبرزها تأكيده لمشاركة الفرنسي بول بوجبا العائد لمانشستر يونايتد من يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

كل ما يلي أتى على لسان مورينيو في المؤتمر الصحفي.

"لن نقوم بتبديلات كبيرة حتى نشرك لاعبا واحدا، لن نقوم بتغيير خماسي في الدفاع لأن هذا ما فعله يوفنتوس".

"نحن نقوم بتغيير بعض التفاصيل، أمام ليستر مايكل كاريك لعب وأمام بورنموث هيريرا لعب.. هما لاعبان مختلفان ويلعبان بطريقتين مختلفتين".

الجماهير

"تغير سلوك الجماهير لن يكون بسببي.. سيأتي بسبب الفريق والجماهير، كل شيء يبدأ بالعلاقة بين الجماهير والفريق".

"في أولد ترافورد قد يكون صوت ألفي مشجع أعلى من 70 ألف في هذه الحالة نحن في مشكلة، هذا يعني أنه لا يوجد علاقة طيبة بين الفريق والجماهير".

"لو هناك ارتباط بين الجماهير والفريق سيكون عاملا قويا في ملعبنا، لو الجماهير شعرت بهذا الرابط سيريدوا اللعب ولو قررت الجماهير أن تلعب لن يكون هناك أي فرصة للخصم".

تصريحات مدرب ساوثامبتون

ورد مورينيو بطريقته المعتادة في التجاهل على تصريحات مدرب ساوثامبتون كلاود بويل الذي انتقد مانشستر يونايتد بسبب شائعات دخولهم في مفاوضات مع خوسيه فونتي مدافع الفريق.

وقال مورينيو "لن أعلق ولست مهتما بما قاله، سوق الانتقالات مفتوح حتى 31 أغسطس، أنا سعيد باللاعبين الذين أمتلكهم في الفريق".