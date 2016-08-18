محمد بن راشد: نستضيف في الإمارات أكبر تجمع من المؤسسات الدولية الإنسانية الإغاثية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان العالم يحتفل غدا باليوم العالمي للعمل الإنساني .. ونحتفل معهم بصفتنا عاصمة إنسانية والدولة الأكثر عطاء عالميا كنسبة من ناتجنا المحلي.

واضاف سموه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ونحن نحتفل بهذا اليوم .. تبقي قضية اللاجئين هي الأكثر إلحاحا .. وبخاصة اللاجئين من سوريا.. 2.6 مليار درهم ما قدمته الامارات لهم.. وسنستمر.

وقال سموه " نستضيف في الإمارات أكبر تجمع من المؤسسات الدولية الإنسانية الإغاثية .. وخصصنا لهم مدينة إنسانية كاملة .. ومؤسساتنا تعمل في اكثر من 70 دولة".

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن العمل الإنساني هو لغة مشتركة للتراحم بين البشر .. لا تعرف عرقا أو دينا أو هوية .. هو ما يجعل الانسان انسانا .. وما يجعل أي شعب شعبا متحضرا.

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