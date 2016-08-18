معظم أدوية فتح الشهية التي تقدمها الأمهات لأطفالهن تؤثر على مخ الطفل، وتكون ضارة جداً، ولذلك يجب ألا تعطى له دون رقابة الطبيب، الذي يحدد نوع المكملات الغذائية وكميتها المناسبة للطفل، الدكتور إيهاب الإمام، أخصائي طب الأطفال يلفت أنظارنا إلى أضرار أدوية فتح الشهية لدى الأطفال، وطرق علاجها.

ومن الممكن أن يضيف الطبيب ما يلي:

1- فيتامينات محتوية على الحديد.

2- فيتامينات محتوية على فيتامين "ب" ومشتقاته.

3- أوميجا 3.

4- الفيتامينات التي تكون على شكل بودرة، وهذه تقدم له لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وهي مفيدة للأطفال الذين لا يزيد وزنهم، كما أن جرعتها يجب أن تكون 6 ملاعق في اليوم تضاف مع الحليب أو العصير أو الماء حسب رغبة الطفل.



نصائح

لا تجبريه على تناول الطعام، بل اتبعي النصائح الآتية:

1- نوعي الطعام واهتمي بشكل تقديمه

2- حاولي أن يجلس مع أطفال في مثل سنه؛ ليأكل معهم.

3- ابتعدي عن أسلوب التهديد والضرب واخلقي جوّاً من المرح في البيت.

4- لا تشتكي أمام الآخرين أنه لا يأكل، فهو يسمعك ويستغل شكواك؛ لتلبية طلباته.

5- اشرحي له أن هناك ثلاث وجبات رئيسية يجب أن يلتزم بها.

6- امنعي عنه الوجبات الجاهزة، فهي تزيد من فقدانه الشهية ورفضه لأكل البيت.

7 - اجري خلف طفلك في البيت والعبي معه، ولا تهمليه؛ لأنك فقدت الأمل.

8 - اسأليه ماذا يريد أن يأكل؟ فهذا يعطيه فرصة للمشاركة والتفكير.

9 - اخرجي معه في الهواء الطلق، وأبعديه عن كل مشتتات الذهن أثناء الأكل مثل التلفزيون والموبايل.

10 - فلا تجبريه على تناول الطعام إذا كان مريضاً.

11– استمعي لتجارب الأمهات عن فقدان شهية أطفالهن، وتناقشي معهن حول الوسائل التي اتبعنها لعلاج أطفالهن.

12 - لا تصلي لدرجة اليأس مع ابنك؛ لأن كل مشكلة ولها حل.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "أسباب ضحك الأطفال" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 38 من "سيدتي وطفلك” في الأسواق