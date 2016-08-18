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تعرَّفي على المصممة المفضلة للدوقة كيت ميديلتون

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الخميس 18-08-2016 11:22

لفتت دوقة كامبريدج كيت ميديلتون Kate Middleton الأنظار منذ أول يوم لإعلان خطوبتها على الأمير ويليام، وقد واصلت تألقها بالظهور الدائم بأجمل الفساتين في المناسبات المختلفة، ويبدو أن اختياراتها التي تحمل توقيع جيني بيكهام Jenny Packham كانت سبباً من أسباب أناقتها الدائمة.

تتفهَّم المصممة بيكهام احتياجات الدوقة الأنيقة، فتفصِّل لها أجمل الفساتين التي تناسب إطلالتها ومكانتها الاجتماعية، ففي رحلتها الأخيرة إلى الهند هذا العام ارتدت الدوقة فستاناً أزرق مطرَّزاً مع شال طويل حاكت به الأزياء الهندية. وكيت ليست الأميرة الوحيدة التي تتألق بتصميمات بيكهام، حيث شوهدت الأميرة فيكتوريا Princess Victoria ولية عهد السويد بفستان فضي ساحر من تصميم بيكهام في إحدى المناسبات الرسمية.

ولم تغب أناقة تصاميم جيني بيكهام عن إطلالات السجادة الحمراء، فشاهدناها تزيِّن أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة خلال العام، مثل إطلالة الممثلة هيلين ميرين Helen Mirren في حفل Golden Globes، وإطلالتَي بريس دالاس هاوارد Bryce Dallas Howard، وأمريكا فيريرا America Ferrera في نفس الحفل.
جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل التصاميم بتوقيع جيني بيكهام خلال هذا العام شاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي