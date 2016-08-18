أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير البترول يلتقي سفراء مصر الجدد لبحث تعاون الوزارة مع السفارات بالخارج

Google+ Print
وزير البترول يلتقي سفراء مصر الجدد لبحث تعاون الوزارة مع السفارات بالخارج وزير البترول يلتقي سفراء مصر الجدد لبحث تعاون الوزارة مع السفارات بالخارج

المهندس طارق الملا وزير البترول

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم الخميس، مع سفراء المقرر توليهم مهام مناصبهم بالخارج خلال هذا العام، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والوزراء، والتي وجه وزير الخارجية سامح شكري بعقدها للسفراء الجدد.

وتناول اللقاء أسس التعاون بين وزارة البترول والسفارات في الخارج، بهدف تنمية الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي للاقتصاد المصري، وكيفية مساهمة السفارات في دعم هذا القطاع من خلال جهودها الخارجية.

وجاء ذلك في تصريحات للسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، الذي تولى تنظيم هذه اللقاءات، حيث أضافت أن اللقاء مع وزير البترول اتسم بالنقاش المثمر مع السفراء، وتم خلاله استعراض إستراتيجية عمل وزارة البترول، وطرح كافة المشروعات التي يمكن للسفارات المصرية أن تلعب دورًا هامًا في الترويج لها على المستوى العالمي، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع البترول والطاقة في خطط تنمية الاقتصاد الوطني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي