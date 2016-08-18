وزير البترول يلتقي سفراء مصر الجدد لبحث تعاون الوزارة مع السفارات بالخارج

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول، اليوم الخميس، مع سفراء مصر المقرر توليهم مهام مناصبهم بالخارج خلال هذا العام، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والوزراء، والتي وجه وزير الخارجية سامح شكري بعقدها للسفراء الجدد.

وتناول اللقاء أسس التعاون بين وزارة البترول والسفارات في الخارج، بهدف تنمية الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي للاقتصاد المصري، وكيفية مساهمة السفارات في دعم هذا القطاع من خلال جهودها الخارجية.

وجاء ذلك في تصريحات للسفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، الذي تولى تنظيم هذه اللقاءات، حيث أضافت أن اللقاء مع وزير البترول اتسم بالنقاش المثمر مع السفراء، وتم خلاله استعراض إستراتيجية عمل وزارة البترول، وطرح كافة المشروعات التي يمكن للسفارات المصرية أن تلعب دورًا هامًا في الترويج لها على المستوى العالمي، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع البترول والطاقة في خطط تنمية الاقتصاد الوطني.