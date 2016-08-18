وحدات حماية الشعب الكردية: لن نصمت على هجمات الحكومة السورية

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية فى بيان إنها "لن تصمت" على هجمات الحكومة السورية بما فى ذلك ضربات جوية فى الحسكة وصفتها بأنها اعتداء سافر.

وقالت الوحدات فى البيان "نحن فى وحدات حماية الشعب لن نصمت على تلك الهجمات الهمجية السافرة ضد شعبنا وسنقف بحزم لحمايته. كل يد ملطخة بدماء شعبنا ستحاسب على ذلك بكل الوسائل المتاحة والممكنة."

ومثلت الضربات الجوية التى وردت فى تقارير صادرة عن وحدات حماية الشعب وعن المرصد السورى لحقوق الإنسان أول استخدام لطائرات حكومية ضد المناطق التى يسيطر عليها الأكراد من مدينة الحسكة فى شمال شرق سوريا. ولم يصدر تعليق من الجيش السوري.