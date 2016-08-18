السودان يعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية السودان دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة ابتداء من تاريخ 17 أغسطس 2016.

وأوضح سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.. أن الوزارة استلمت مذكرة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم تفيد بإصدار حكومة جمهورية السودان قرارا جمهوريا بإعفاء مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من تأشيرة الدخول للأراضي السودانية.

وأشار سعادته إلى أن قرار جمهورية السودان الشقيقة سيكون له مردود إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

>