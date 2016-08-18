بالصور.. أسرة مدير نيابة الظاهر تطالب بالقصاص السريع من الجناة

اتشحت قرية الغزالى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بالسواد وعم الحزن أرجاء القرية مسقط رأس محمد يحيى الأخرس مدير نيابة الظاهر بالقاهرة، والذى لقى مصرعه مساء أمس بعد إطلاق مجموعة من الأعراب النار عليه بالقاهرة.

وعبر جموع الأهالى عن غضبهم لحدوث هذه الجريمة البشعة مطالبين الجهات المسئولة بسرعة إلقاء القبض على الجناة.

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وقال عمر لطفى الأخرس ابن عم الفقيد، لـ"اليوم السابع"، إن الفقيد التحق بكلية الشرطة وبعد تخرجه تم نقله ليعمل وكيلا للنائب العام وتقلد الفقيد منصب مديرا لنيابات الظاهر بالقاهرة، ووالده هو اللواء يحيى الأخرس رئيس حرس جامعة قناة السويس الأسبق، وهو الأخ الأكبر لأشقائه أحمد الطالب الجامعى وبنتان أحداهما تزوجت.



> وقال المهندس طارق سالم الأخرس مهندس بكهرباء فاقوس ابن عم الفقيد، إن مدير نيابة الظاهر من أنقى الشباب وكان أول فرحة لوالده واغتياله بهذه الطريقة يعد جرما كبيرا، مطالبا المسئولين بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتنفيذ القانون حتى تهدأ ثورتنا.

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وقال يوسف الأخرس مدير عام بالتربية والتعليم بالمعاش، إن العائلة فى صدمة كبيرة منذ علمها بالخبر لأن الفقيد من أنقى الشباب بالعائلة ودائم التواصل معنا وكان دائما يطمئن على صحتى، وطالب بالقصاص الفورى من الجناة ونزول قوات مشتركة من الجيش والشرطة وتمشيط المناطق الخطرة وتطبيق القانون عليهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث والجرائم البشعة.



> وقال الدكتور أحمد كمال الأخرس عم الفقيد والأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه يطالب بإلقاء القبض على الجناة والقصاص العادل حفاظا على هيبة الدولة وكرامة الشعب المصرى ولابد من اتخاذ إجراءات سليمة وعادلة لمعرفة المسئول الحقيقى عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الفقيد كان بارا بوالدته ويعيش معها وكان رغم انشغاله بعمله دائم الاتصال بكل أقاربه وهذا ما جعلنا جميعا فى صدمة كبيرة فور علمنا بالحادث.

كان قد شيع الآلاف من أهالى مركز فاقوس ومحافظة الشرقية جثمان مدير نيابة الظاهر بالقاهرة واتشحت قرية الغزالى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بالسواد لفقدان خيرة أبنائها المستشار محمد يحيى الأخرس 28 سنة وكيل النائب العام الذى لقى مصرعه إثر اطلاق النيران عليه من عدد من الأعراب، وصلى المشيعون صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالغزالى وتم دفن جسمان الفقيد بمدافن العائلة بالقرية ويقام سرادق العزاء اليوم بدوار العائلة الأخرس بالقرية.



> حضر تشييع الجنازة أهالى الفقيد وزملائه بوزارة العدل والمحاسب سباعى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة فاقوس والدكتور شريف عمر النائب الأسبق وأستاذ الأورام ومساعد مدير أمن الشرقية.

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