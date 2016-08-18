قنابل «مونة» وراء انفجار محل مأكولات بالجيزة

كشفت التحقيقات الأولية عن الاتفجار الذى وقع بسوق «المعتمدية» بالجيزة صباح اليوم الخميس، بأنه ناتج من انفجار 3 قنابل مونة بأحد محال المأكولات.

كما تبين أن المحال ملك “حمد أ.م”، 42 عامًا، مقيم بذات المنطقة، وسبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، وأسفر الانفجار عن تهدم حوائط المحل، وإصابة اثنين من المواطنين تصادف وجودهما قرب الانفجار، بكدمات وجروح وحروق.

وتم ضبط صاحب المحل، وبمناقشته اعترف بحيازته للقنابل لاستخدامها خلال التشاجر مع جيرانه، لوجود خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتلك الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.