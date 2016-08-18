مؤتمر فينجر عن قواعد الإنفاق في الانتقالات وفشل ضم فاردي ورسالة لهنري

تحدث آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن القواعد التي يتبعها للإنفاق في سوق الانتقالات وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس.

ويستعد أرسنال لملاقاة ليستر سيتي يوم السبت في ملعب كينج باور في ثاني جولات الدوري الإنجليزي وذلك بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام ليفربول بأربعة أهداف لثلاثة.

وتحدث فينجر قائلا:"قبل أن تنفق الأموال يجب أن نكون مقتنعين باللاعب الذي سنقوم بضمه ونسأل هل يستطيع إضافة القوة لتشكيل الفريق؟ ثم نسأل أنفسنا هل نملك المال الكافي لجلبه؟ فقد سبق وقمنا بدفع الكثير من الأموال وسنفعل ذلك مرة أخرى".

وأكمل"نحن نعمل بشكل شاق ولا أستطيع قول أكثر من ذلك، أنا أصارع أمام من يقول أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الشراء، نحن لا نخاف من إنفاق الأموال لكن هناك قواعد تم بناء أرسنال عليها".

وواصل"أعلم أن هناك العديد من الأسئلة لأننا لم نقم بالكثير في سوق الانتقالات مثلما يتمنون، لكن أنا قمت بضم أكثر من 400 لاعبا".

فشل ضم فاردي

وتطرق فينجر للحديث عن فشل ضم مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي قائلا:"يجب أن نحترم قرار الأشخاص هذا جزء من اللعبة".

وأوضح"في كل سوق انتقالات هناك قرارات يتم اتخاذها ويجب أن نحترمها".

وأردف"أما فاردي فيجب أن توجهوا له ذلك السؤال لا أستطيع الإجابة بالنيابة عنه".

رسالة لهنري

ووجه المدرب الفرنسي المخضرم رسالة لتيري هنري أيقونة أرسنال الذي أكد أن ناديه أصبح لا يستطيع جذب اللاعبين للانضمام إليه.

ورد فينجر"لا أشعر أن ما قاله هنري صحيحا".

وأكمل"أعتقد أن هناك العديد من اللاعبين الذين يحبون الانضمام لنا، حتى اللاعبين القدامى الذين رحلوا عنا 99.5% منهم طلبوا العودة وهو كان أحدهم".

وأردف"لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة تواجهنا الآن".

ضم موستافي

ووجه سؤالا إلى فينجر حول ضمه لشكوردان موستافي مدافع فالنسيا ورد قائلا:"أعتقد أنه من الأفضل ألا أتحدث عن لاعبين بعينهم الآن".

وأكمل"نحن مستعدون لإنفاق المال فهو ليس مالي لذلك من الهام إنفاقه بشكل صحيح".