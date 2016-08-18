أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: بوجبا سيشارك أمام ساوثامبتون

Google+ Print
مورينيو: بوجبا سيشارك أمام ساوثامبتون مورينيو: بوجبا سيشارك أمام ساوثامبتون

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الفرنسي بول بوجبا سيشارك لأول مرة مع الشياطين الحمر أمام ساوثامبتون يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوجبا كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تقدر بأنها الأغلى في تاريخ كرة القدم بـ105 مليون يورو.

وغاب بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية بالدوري بسبب عقوبة الإيقاف القديمة عليه في إيطاليا مع يوفنتوس بالموسم الماضي.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي "بوجبا يتدرب معنا منذ أكثر من أسبوع، 10 أو 11 يوما.. لعبنا أمام ليستر بلاعبين تدربوا معنا لأيام أقل من تلك المدة".

وأضاف "لم يكن هؤلاء جاهزين ولم يقدموا أفضل مستوياتهم لكنهم لعبوا وقدموا مستوى جيدا، هي طريقة جيد لتسريع عملية بناء لياقة الفريق".

وأردف "أعتقد أن بوجبا جاهز للعب 90 دقيقة، لا أعتقد سيقدم أداء خياليا لكن لتسريع عملية اندماجه مع الفريق بالتأكيد".

وتابع "اندماجه مع الفريق كان سهلا لأنه كان ناشئا هنا ويعرف الجميع ولا يحتاج الوقت للتكيف، فقط يحتاج وقتا لإكمال لياقته وفهم طريقة لعب الفريق".

مانشستر يونايتد تصدر الدوري الإنجليزي في أسبوعه الأول بعد الفوز الكبير خارج أرضه على بورنموث بثلاثية نظيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع