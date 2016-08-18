مورينيو: بوجبا سيشارك أمام ساوثامبتون

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أن الفرنسي بول بوجبا سيشارك لأول مرة مع الشياطين الحمر أمام ساوثامبتون يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوجبا كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تقدر بأنها الأغلى في تاريخ كرة القدم بـ105 مليون يورو.

وغاب بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في المباراة الافتتاحية بالدوري بسبب عقوبة الإيقاف القديمة عليه في إيطاليا مع يوفنتوس بالموسم الماضي.

وقال مورينيو في مؤتمره الصحفي "بوجبا يتدرب معنا منذ أكثر من أسبوع، 10 أو 11 يوما.. لعبنا أمام ليستر بلاعبين تدربوا معنا لأيام أقل من تلك المدة".

وأضاف "لم يكن هؤلاء جاهزين ولم يقدموا أفضل مستوياتهم لكنهم لعبوا وقدموا مستوى جيدا، هي طريقة جيد لتسريع عملية بناء لياقة الفريق".

وأردف "أعتقد أن بوجبا جاهز للعب 90 دقيقة، لا أعتقد سيقدم أداء خياليا لكن لتسريع عملية اندماجه مع الفريق بالتأكيد".

وتابع "اندماجه مع الفريق كان سهلا لأنه كان ناشئا هنا ويعرف الجميع ولا يحتاج الوقت للتكيف، فقط يحتاج وقتا لإكمال لياقته وفهم طريقة لعب الفريق".

مانشستر يونايتد تصدر الدوري الإنجليزي في أسبوعه الأول بعد الفوز الكبير خارج أرضه على بورنموث بثلاثية نظيفة.