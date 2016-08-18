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صراع الصفقات – برشلونة: برافو هو الحارس الأساسي أمام ريال بيتيس

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صراع الصفقات – برشلونة: برافو هو الحارس الأساسي أمام ريال بيتيس صراع الصفقات – برشلونة: برافو هو الحارس الأساسي أمام ريال بيتيس

(إفي): قال المدير الرياضي لنادي برشلونة، روبرت فرنانديز، إن التشيلي كلاوديو برافو سيحرس عرين الفريق يوم السبت في مباراته الأولى بالليجا أمام ريال بيتيس، وبعدها سيتم البت بشأن مصيره.

وصرح فرنانديز عقب الفوز على إشبيلية في كأس السوبر الإسباني بثلاثية نظيفة "برافو سيكون معنا في لقاء الليجا يوم السبت أمام بيتيس، وبعدها سنرى ماذا سيحدث".

وأضاف تعليقا على التقارير التي تؤكد اقتراب الحارس التشيلي من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي "يقولون الكثير من الأشياء، ولكني أعلم فقط أنه سيكون معنا السبت، إذا رحل في النهاية، ينبغي أن نتعاقد قبلها مع حارس آخر".

وتؤكد الصحافة الكتالونية المقربة من البرسا عزم برافو (33 عاما) الرحيل إلى السيتيزنز، الذي يقدم عرضا مغريا لضمه، حيث يرفض أن يكون حارسا ثانيا للفريق والاكتفاء فقط بخوض مباريات كأس الملك، على أن يتولى الألماني تير شتيجن حراسة مرمى البرسا في الليجا ودوري الأبطال.

وإضافة لبرافو وتير شتيجن، هناك أيضا الحارس الكتالوني جوردي ماسيب الذي ترعرع بالنادي ولم يخض سوى مباراة واحدة بالدوري خلال الموسمين الماضيين.

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