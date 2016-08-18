خوسيه سوسا: حققت حلمي بالانضمام لميلان.. وأهم شيء هو التأهل لأوروبا

(إفي): أكد لاعب الوسط الأرجنتيني خوسيه سوسا الذي انتقل رسميا لصفوف ميلان الإيطالي أن "أهم شيء" هو أن ينافس النادي في البطولات الأوروبية، مبرزا أنه لطالما كان يحلم بالانضمام لـ"الروسونيري".

وقال سوسا في مقابلة نشرها التليفزيون الرسمي التابع للنادي: "أعتقد أن أهم شيء هو مساعدة ميلان على التأهل لأوروبا. سنكافح جميعا لتحقيق هذا".

وأشار سوسا إلى أنه لطالما كان مشجعا لميلان لأن ألوان قميصه هي نفس ألوان فريقه الأول، نادي أتلتيكو كاركارانيا الأرجنتيني، مضيفا أن حلمه كان أن يلعب في صفوف "الروسونيري".

ونفى سوسا أن يكون قد انضم لميلان بهدف الثأر بعدما لم يحظ بتشجيع الجمهور عندما لعب في صفوف نابولي موسم 2010/2011.

وقال: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لتحقيق الفوز وآمل في أن أساعد الفريق. لا أرى أن هذا ثأر من الكرة الإيطالية وإنما فرصة مختلفة وتجربة جديدة جيدة للغاية".

وانتقل سوسا، الذي لعب في صفوف بشيكتاش التركي خلال الموسمين الأخيرين، إلى ميلان مقابل 7.5 مليون يورو بعقد مدته عامين ينتهي في 30 يونيو 2018.