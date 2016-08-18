تقرير #في_إنجلترا – 5 أشياء تعلمناها من الجولة الأولى ' جنون جوارديولا ومعاناة مستمرة '

انتهت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2016-2017 وهناك 5 أشياء تعلمناها من ذلك الأسبوع الذي شهد المباراة الأولى لبيب جوارديولا في المسابقة وجوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد وأنطونيو كونتي مع تشيلسي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 أشياء تعلمناها من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

دفاع مورينيو

"حين تدافع جيدا تزداد ثقتك. كنت أدافع في بداية مشواري مع تشيلسي حتى أصبح الفريق صلبا وعرف الخصوم أنه لا يمكن كسره بسهولة" هكذا تحدث مورينيو في وقت سابق عن مسيرته مع زرق لندن في ولايته الأولى.

وطبق مورينيو نفس القاعدة في مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد ما منحه انتصارا هاما في بداية مشوار البطولة خارج ملعبه على حساب بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.

أسلوب مورينيو لا يتغير فأهم شيء لديه هو الدفاع بشكل جيد كي يحطم منافسيه معنويا ثم يبدأ الانقضاض عليهم هجوميا ويحقق الانتصار.

معاناة أرسنال

أي متابع للدوري الإنجليزي بشكل عام ومشجع لأرسنال بشكل خاص يعرف أن المدفعجية يحتاجون لإجراء العديد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

لكن الشخص الوحيد الذي لا يعرف ذلك الأمر هو مدرب أرسنال المخضرم آرسين فينجر.

عانى أرسنال دفاعيا في مباراته الأولى في الموسم وفي ملعبه أمام ليفربول وسقط بأربعة أهداف لثلاثة ليتعرض لانتقادات لاذعة من جماهيره التي تطالبه بضم اللاعبين أو بالرحيل.

ويبدو أن موسم أرسنال سيكون صعبا للغاية إن استمر فينجر في متابعة مسيرته مع المدفعجية بنفس سياسته.

جنون جوارديولا

الكثيرون توقعوا أن جوارديولا سيفشل في نقل أسلوبه في الاستحواذ على الكرة للدوري الإنجليزي نظرا لأن طبيعة اللعب فيه تختلف كليا عن إسبانيا وألمانيا.

ولكن استطاع جوارديولا تطبيق أسلوبه في مباراته الأولى أمام سندرلاند والتي فاز بها مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

صحيح أن سيتي فاز بصعوبة لكن جوارديولا ظل محتفظا بأسلوبه المحبب مع نقل ظهيري الملعب للعمق في الحالة الهجومية بدلا من التواجد على الجناحين والعودة لأماكنهما الأصلية في حالة الدفاع.

الشيء السلبي الوحيد الذي علق عليه المدرب الإسباني بعد اللقاء هو البطء في تحضير الهجمات حيث قال:"علينا أن نلعب أسرع. هذا الشق يجب أن يتحسن مع الوقت".

الأرض لا تلعب مع أصحابها

من بين 10 مباريات أقيمت خلال الجولة الأولى لم يحقق أصحاب الأرض الفوز سوى ثلاث مرات فقط.

وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي ضد سندرلاند وتشيلسي أمام وست هام وهال سيتي أمام ليستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي.

بينما خسر أصحاب الأرض أربع مرات بواقع بيرنلي ضد سوانزي سيتي وكريستال بالاس أمام وست بروميتش ألبيون وبورنموث أمام مانشستر يونايتد وأرسنال ضد ليفربول.

وتعادل أصحاب الأرض في ثلاث مباريات.

هل ينجح كلوب في تحقيق المجد؟

بدأ يورجن كلوب موسمه مع ليفربول بقوة وفاز على أرسنال في عقر داره بأربعة أهداف لثلاثة.

كلوب حينما وصل لتدريب ليفربول منتصف الموسم الماضي خلفا لبرندان رودجرز قاد الفريق لنهائي الدوري الأوروبي ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" وخسر في كليهما.

ولكنه استطاع صناعة فريقا قويا بلاعبين لم يشرف على ضمهم أو تدريبهم منذ بداية الموسم.

والآن ومع بداية الموسم الجديد وضم كل الصفقات التي طالب بشرائها هل يستطيع قيادة ليفربول لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن الحمر منذ عام 1990؟