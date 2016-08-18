فينجر: قد أخاطر بأوزيل وكوسيلني وجيرو أمام ليستر سيتي

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أنه قد يخاطر بالثلاثي ميسوت أوزيل والفرنسيين لوران كوسيلني وأوليفيه جيرو أمام ليستر سيتي.

الثلاثي الذي انضم متأخرا لمعسكر أرسنال بسبب وصولهم لمراحل متقدمة في بطولة يورو 2012.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي له اليوم الخميس "ربما سأخذ مخاطرة إشراك أوزيل وجيرو وكوسيلني مبكرا، لكن مازال أمامي 48 ساعة لاتخاذ القرار".

وأضاف "مسألة إشراكهم أمر مبكر قليلا، لدي ثلاثة لاعبين لم يلعبوا منذ شهرين ونصف.. كوسيلني قريب من العودة ولو سأخذ المخاطرة على واحد فقط سيكون هو".

وأردف "الأندية تدفع دائما ثمن مشاركة لاعبيها في تلك البطولات، اليورو انتهى يوم 10 يوليو والدوري بدأ 14 أغسطس ماذا يمكننا أن نفعل، منحت كوسيلني إجازة في بداية الموسم لأننا كنا نمتلك جابريل وكوسيلني وتعرضا للإصابة".

أرسنال عانى بشكل كبير في مباراته الافتتاحية بعد أن خسر على ملعبه بالجولة الأولى من الدوري أمام ليفربول 4-3.