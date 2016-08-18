طرد عضو في دفاع «مذبحة كرداسة»: «كان بيلعب بالتليفون»

مراسل ONA:

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بطرد عضو بفريق الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة” من قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة.

جاء ذلك بعدما لاحظ القاضي انشغال عضو الدفاع باللهو على هاتفه المحمول، أثناء نظر وقائع الجلسة، وهو ما أثار غضبه ليأمر بطرده من المحكمة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.