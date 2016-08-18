«الوزراء» يستجيب لمقترح النائب «مصطفى سالم» بإقامة منشأت تعليمية جديدة بسوهاج

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي استقطاع 10 % من مساحات المزارع الموجودة بالمدارس الزراعية لعدد 63 مدرسة ثانوية زراعية، لاتاحة عدد من قطع الأراضي بمساحات مختلفة جميعها ملك الوزارة لصالح المشروع القومي لبناء المدارس.

جاء القرار بناءًا علي كتاب الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برقم 1584 بتاريخ 4/8/2016، والمقدم لرئيس مجلس الوزراء بمذكرة وطلب رئيس هيئة الأبنية التعليمية اللواء يسري سالم.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، تقدم بهذا الاقتراح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في أول يونية الماضي والخاص بدراسة الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

وطالب «سالم» اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة إيجاد حلول مناسبة وسريعه للمشاكل الموجودة بمدارس محافظات الصعيد، وخاصةً محافظة سوهاج و دائرة طهطا حيث يوجد الكثير من المدارس المؤجرة، وأخرى آيله للسقوط ، فضلاً عن أنَّ بعض المدارس غير مؤهلة لاستقبال و دراسة التلاميذ بشكل مناسب و اقترح سالم على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الاستفادة من مزارع مدارس الزراعة الموجودة بمساحات شاسعه داخل الكتلة السكنية بمدن طهطا و سوهاج و جرجا.

وتابع:”يمكن الاستفادة أيضًا من الأراضي المستقطعة من المدارس الزراعية في إقامة مدارس جديدة لحل كافة المشاكل السابق الإشارة إليها، وكذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس، و التي يصل بعضها الى حوالي 70 تلميذًا بالفصل الواحد”، ووعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية خلال هذا الاجتماع بحصر كافة هذة المزارع على مستوى الجمهورية، و إعداد مذكرة بها لعرضها على السيد رئيس الوزراء لإصدار القرارات المناسبة للاستفادة منها بشكل ملائم و هو الامر الذى قد تحقق بالفعل وقام رئيس الوزراء باصدار القرار السابق الاشارة الية .

وقال سالم إنَّ هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج تقوم الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاع حوالي 8 آلاف متر من مزرعة مدرسة الزراعة بطهطا لاقامة مدرسة لغات تجريبية تضم رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي عام .