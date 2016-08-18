تفاصيل سقوط رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد متلبسًا برشوة 320 ألف جنيه

مراسل «ONA»:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية وفرعها بالوادى الجديد، الخميس، من ضبط القائم بأعمال رئيس فرع جهاز التعمير بالمحافظة، أثناء تقاضيه رشوة من أحد المقاولين لترسية أحدي المناقصات عليه، بقيمة 320 الف جنيه.

تم ضبط المتهم والمقاول أمام منزله في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وبحوزته المبالغ المالية والتي تم تحريزها، وتحرر بها المحضر اللازم، وتمت إحالته الى النيابة العامة للتحقيق .

وكشف مصدر مسئول، في هيئة الرقابة الإدارية، أن رئيس جهاز التعمير، ىسبق له الاتفاق مع أحد المقاولين بمحافظة الوادى الجديد، والذى يقوم بتنفيذ أعمال ومشروعات داخل نطاق المحافظة، وتحت إشراف جهاز التعمير على أن يتم تسهيل عدد من الإجراءات فى تسليم وترسية المشروعات عليه مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.

وأضاف المصدر لـ”أونا”: “التقطت أجهزة الرقابة الإدارية أطراف خيوط القصة، وبدأت فى تكثيف الرقابة عليهما، حيث يضم جهاز التعمير عمليات الإشراف الكامل على أكبر مشروعات المحافظة فى مختلف القطاعات بتكلفة تزيد عن مليار ونصف مليار جنيه، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة فى مجموعة من القطاعات، وأهمها قطاع الطرق، حيث يتم تنفيذ جزء من شبكة الطرق القومية داخل نطاق المحافظة متمثلة في 3 طرق ويشرف عليها جهاز التعمير” .

بدأت الواقعة، بعد أن وردت معلومات لضباط الرقابة الإدارية بالمحافظة ،تفيد بشروع رئيس جهاز التعمير بالوادى الجديد ويدعى المهندس “ع “، فى تلقى رشوة من أحد المقاولين المسئولين، عن تنفيذ احد المشروعات التى يشرف عليها جهاز التعمير نظير تيسيره إجراءات تسليم المشروع عليه وترسية مشروعات اخرى.

وتم تكثيف الرقابة على رئيس فرع الجهاز وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم رصد تحركاته، وبعد ورود معلومات مؤكدة تفيد باستعداد رئيس الجهاز لاخذ المبالغ النقدية من المقاول نظير هذا الغرض، تشكل على الفور فريق من هيئة الرقابة الادارية، والاجهزة المعاونة.

وتم ضبط رئيس جهاز التعمير وأحد المقاولين من مواطني محافظة الوادى الجديد، أثناء تقديم الرشوة لرئيس الجهاز، والتى بلغت 320 ألف جنيه ، وتم تحريز المبالغ المالية وتوثيق الواقعة بالفيديو والصور، وتحرر بها المحضر اللازم، وأحيل الى النيابة للتحقيق .

جدير بالذكر أن رئيس جهاز التعمير بالوادى الجديد، تم ندبه مؤخرا للعمل كرئيس الجهاز، خلفا للمهندس شوقى القاضى، حيث كان يشغل رئيس فرع الواحات البحرية، وتم ندبه كقائم بأعمال رئيس الجهاز بالوادى الجديد .