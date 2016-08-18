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مستندات.. بلاغ يتهم «سما المصري» بالتحريض على الرذيلة والفجور

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مستندات.. بلاغ يتهم «سما المصري» بالتحريض على الرذيلة والفجور مستندات.. بلاغ يتهم «سما المصري» بالتحريض على الرذيلة والفجور

 

سما المصري – أرشيفية

مراسل ONA

تقدم المحامي محمد النمر، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، يتهمها فيه بالتحرض على الرذيلة والفسق والفجور.
> وذكر البلاغ أن المشكو في حقها سامية عطية حداقة، وشهرتها “سما المصري”، قامت بإنشاء حساب إلكتروني خاص بها على “إنستجرام”، وقامت من خلاله بنشر صور فاضحة لها تثير الغرائز لدى الشباب، مشيرًا إلى أن من يشاهد هذه الصور فإنها تحرضه على الفسق والفجور ونشر الرذيلة في المجتمع.
> وأضاف أن “سما” تتعمد إظهار مؤخرتها، والتي تطلق عليها “التوتة”، بشكل ملفت مثير للغرائز، كما أظهرت أجزاء كبيرة من ثديها بشكل ملفت جدا للأنظار، كما نشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها بشكل ملفت وتقوم فيها بإيحاءات جنسية وحركات جنسية، وتظهر أجزاء كبيرة من جسمها، وتتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.
> وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإتخاذ اللازم قانونا قبل المشكو في حقها وإحالتها للمحاكمة الجنائة لإرتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس.

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