إيناس خورشيد معتذرة عن خسارتها «برونزية المصارعة»: لو اتكلمت ناس كتير هتزعل

اعتذرت إيناس خورشيد لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، لجماهير مصر بعد خسارتها أمس من بطلة كازاخستان في مباراة الترضية لميزان 69 كجم ، لتفرط في الحصول على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية.

وكتبت إيناس عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” :”أنا أسفة بجد كان نفسي افرح مصر كلها واعمل ميدال في Olympic Games”.

و تابعت إيناس “بس محدش عارف حاجه .. محدش عارف احنا تعبنا واتبهدلنا اد ايه قبل السفر .. محدش عارف اننا ما اتعملناش اعداد خارجي اصلا غير 15 يوم “.

وكشفت خورشيد عن وجود بعض المعوقات التى قابلتها قبل الإعداد لخوض المنافسات فى الأولمبياد قائلة :” ده غير الحاجات التانيه اللى لو قلتها في ناس كتير هتزعل مني..كل ده اجتهاد شخصي مننا ..بنحفر فالصخر .. لوحدنا”.

وكررت اعتذارها مرة أخرى للجماهير المصرية التى كانت تنتظر منها تحقيق ميدالية أولمبية تضاف لرصيد الميداليات المصرية فى الأولمبياد، قائلة “بعتزر لكم جميعا للمره التانية .. كان نفسي افرحكو” .

كانت خورشيد قد تأهلت إلى الدور قبل نهائى فى منافسات ريو دى جانيرو بعد فوزها على لاعبة البرازيل بنتيجة 5/1 ، ثم خسرنت على يد اللاعبة الكازاخستانية .