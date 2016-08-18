الاحتلال الإسرائيلى يتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، بشكل محدود داخل الأراضى الزراعية الفلسطينية، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سبع آليات عسكرية تضم أربع دبابات، وثلاث جرافات توغلت لمسافة تزيد عن 150 مترا داخل أراضى زراعية، شمال شرق مدينة خان يونس، وشرعت بأعمال تجريف ووضع سواتر ترابية، وسط إطلاق نار وقنابل غاز وتحليق لطائرات استطلاع فى المكان.

وأضافت (وفا) أن قوات الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين فى بحر مدينة غزة بالرصاص الحي؛ ما أدى إلى تضرر مركب صيد ونجاة من كان على متنه من الصيادين.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى- بشكل دورى- فى أراضى الفلسطينيين الزراعية القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها، كما تطلق نيران اسلحتها على الصيادين قبالة سواحل غزة.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، شابا فلسطينيا، وأصابت العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات ببلدة جبع جنوب جنين.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد اقتحامها بلدة جبع ومداهمة منزل ذويه وعدة منازل والعبث بمحتوياتها وتخريبها بعد استجواب ساكنيها.

وأضاف المصدر أن العديد من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات التى اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التى اطلقت القنابل المسيلة للدموع.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت- الليلة الماضية- فلسطينيين من محافظتى جنين والخليل.