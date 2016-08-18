وفاة المخرج العالمي أرثر هيلر

توفي المخرج العالمي الشهيرأرثرهيلرArthur Hiller، الذي عرف بإخراجه فيلم "Love Story" أحد أشهرالأفلام الرومانسية على الإطلاق عام1970، عن عمر ناهز الـ92 عاماً.

وقد نعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، التي تستضيف حفل جوائز أوسكار، الراحل الذي شغل منصب رئيس الأكاديمية منذ عام 1993 وحتى عام 1997، كما شغل عضوية فرع المخرجين في الأكاديمية لفترة طويلة.

هيلرالذي شارك في أعمال ناجحة مع الكاتبين المسرحيين نيل سايمون وبادي تشايفسكي، توفي في لوس أنجلوس نتيجة أسباب طبيعية.

وأخرج هيلرأكثرمن 30 فيلماً خلال الفترة من 1957 وحتى 2006 تنوعت ما بين الأفلام الكوميدية والدرامية والموسيقية، ورشحت أفلامه لـ15جائزة أوسكار ونالت جائزتين.

يذكر أن أنجح أفلام الراحلوهو" Love Story" الذي ترشح لـ7جوائز أوسكار منها أفضل تصويروأفضل مخرج، لكنه لم يفز إلا بجائز واحدة وهي أفضل موسيقى تصويرية، وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت أكثرمن100مليون دولار،وحصل هيلرعلى جائزة تكريم خاصة في حفل الأوسكارعام 2002.