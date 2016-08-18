ما الذي يجمع ليدي غاغا وبرادلي كوبر؟

ستخوض النجمة العالمية الشهيرة ليدي غاغا Lady Gaga تجربة تمثيلية بالفيلم الروائي الشهير "ولادة نجمة"إلى جانب الممثل برادلي كوبرBradley Cooper في أولى تجاربه الإخراجية.

وعلى ذلك، سيجتمع كلّ من ليدي غاغا وبرادلي كوبرفي الجزء الثالث من الفيلم الشهير، الذي من المقررأن يبدأ تصويره في مطلع عام 2017 المقبل.

يشار إلى أن"ولادة نجمة" هوفيلم استعراضي غنائي، تدورأحداثه حول فتاة طموحة تتحدى الصعوبات لتصل إلى الشهرة والنجومية بهوليوود، لتصبح واحدة من أهم النجمات.

وقد تم تصويرالجزء الأول من الفيلم عام 1937،والجزءالثاني عام 1976،وكلاهما حمل نفس الاسم مع اختلاف القصة والشخصيات.

وفي سياق منفصل، أعلنت النجمة عن أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم Perfect Illusion، من خلال صورة نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كما حددت موعد طرح العمل في أيلول/سبتمبر المقبل.

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