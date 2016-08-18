خاص لـ"سيدتي نت" : هل تتنازل غادة عبد الرازق عن "البطولة المطلقة " من أجل أحمد السقا؟

غموض شديد يشهده مكتب المنتج محمد السبكي هذه الأيام، مع بدء توافد النجوم لإعلان توقيعهم عقود أعمال جديدة " لا يعلن عن اسمها" وآخرهن الفنانة غادة عبد الرازق، التي وقعت بالأمس عقد فيلم سينمائي جديد، والمؤكد وفقاً لتسريبات مصدر مؤكّد داخل مجموعة السبكي، أنّ كل هذه الترتيبات تتعلّق بفيلم النجم أحمد السقا الذي سيضم سبعة نجوم كبار، من بينهم نجمتين إحداهن غادة عبد الرازق والبطولة الأخرى لا زالت حائرة بين النجمة هند صبري وبين الفنانة منى زكي.

أحمد السقا اعلن أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي أنه لم يصل إلى قرار نهائي حول توقيع عقود فيلم جديد مع السبكي بعنوان مؤقت هو "هبوط اضطراري"، ولكن المصادر أكدت لـ"سيدتي نت" أن السقا أرسل محاميه بالفعل وكيلا عنه لتوقيع عقود الفيلم بعد الموافقة على شرطه "الأول"، وهو أن يتم اختيار نجوم العمل بمعرفته وحسب رؤيته، ودون تدخل من مخرج الفيلم أحمد خالد موسى، كما حصل على وعد بحقه في مراجعة سيناريو الفيلم وادخال التعديلات التي تناسبه بالتعاون مع مجموعة النجوم، خاصة وأن أحداث الفيلم تضم سبع شخصيات رئيسية، أحدهم رجل كبير في السن وسيعرض الدور على أكبر نجوم السينما المصرية وفي المقدمة النجم محمود عبد العزيز.

غادة عبد الرازق انضمت بشكل "غير رسمي" إلى فريق العمل بانتظار عودة السقا إلى القاهرة بعد عطلة صيف تحولت لراحة علاج بالساحل الشمالي، وتم الاتفاق معها على التنازل عن البطولة المطلقة مقابل تقديم دور مميز بفيلم "بطولة جماعية"، ولكن المؤكد أن دورها سيأتي بالمرتبة التالية لنجمة الفيلم الأولى، والاختيار هنا يتراوح بين النجمة هند صبري وهي اختيار السقا الأول ولكنها وقعت عقود العديد من الأعمال الفنية مؤخراً ومن المرجح أنها لن تجد وقتاً لتصوير فيلم جديد، والاختيار الثاني للنجمة منى زكي، وسيتفاوض معها السقا بنفسه بعد الانتهاء من كتابة الفيلم، وهناك مفاوضات مع نيللي كريم للانضمام لأسرة الفيلم، وتلقت غادة وعدا بتقديم فيلم خاص لها حال لم تتوافق مع رؤية السقا للفيلم الجديد بنفس العقد الذي تم توقيعه بالأمس.

الفيلم المنتظر يضم بجوار السقا ثلاثة نجوم بأدوار رئيسية، وبحسب اختياراته السابقة، فالمرجح انضمام الفنان شريف منير، ووفقا لخلطة السبكي يرجح انضمام نجم الكوميديا بيومي فؤاد، وهناك مفاوضات حول اسم نجم شاب يمكنه تحمل دور بطولة رئيسية وسط كل هؤلاء النجوم.

هبوط اضطرارى من الممكن ان يصبح "الحدث الأكبر" بعالم السينما للعام 2017، إذا نجحت المفاوضات مع كل هؤلاء النجوم، وتخلى السقا عن تردده المعتاد .. وهذه الأمور ستحسم بالكامل خلال الأيام القلية القادمة حيث من المنتظر تصوير الفيلم بعد عطلة عيد الأضحى، لترك مهلة من الوقت أمام النجوم للاستعداد لمارثون دراما رمضان 2017.