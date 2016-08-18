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عقد قران الفنانة أمل عباس والإعلامي خالد البنا يثير ضجة بسبب فارق السن فكم الفرق بينهما؟

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الجمعة 19-08-2016 14:04

بعد أن تأكد خبر عقد قران الفنانة أمل عباس والإعلامي خالد البنا، أثار هذا الأمر ضجة إعلامية كبيرة بين المتداولين للخبر، وذلك بسبب فارق العمر بين الزوجين حيث تكبر أمل عباس زوجها الشاب بـ24 عاماً، وعلى العكس تماماً كان هناك شريحة واسعة من قبل ناشطي تويتر مباركين زواج الفنانة العراقية من الشاب خالد البنا، مؤكدين في الوقت نفسه أن الحب لا يعرف عمراً، وهذا الزواج عند الفنانين أصبح شيئاً عادياً، ولكن أغلبه ينتهي بالفشل، وكان آخر هذه العلاقات الفاشلة زواج الفنانة غادة بشور من شاب يصغرها بـ32 عاماً، ولم يدم إلا عدة أشهر.

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سيدتي