بعد إطلاقه "محتاج لك" راشد الماجد يتحدّث عن خسارته

طرحت شركة "روتانا" أغنية سنجل للفنان راشد الماجد بعنوان "الخسران" من كلمات أحمد العلوي وألحان أحمد الهرمي، ويقول مطلعها:

كيفه هو الخسران ماني انا الخسران

كلن على اصله يبان وش هو معدنه

ما شاف الا الطيب وفيني قام يعيب

يذكر أن الأغنية دويتو بين الفنان راشد الماجد والملحن أحمد الهرمي.

يشار إلى أن الماجد طرح أغنية "أحتاج لك" قبل أسبوعين، وقارب عدد مشاهديها على "اليوتيوب" المليون مشاهد، وهي من كلمات خالد البذال وألحان حمد القطان، وتأتي أغنية "الخسران" بعد طرح مجموعة من الأغاني خلال الشهرين الماضيين للماجد كأغنية "الليل والناس" من كلمات فائق عبدالجليل وألحان طلال.

ويبدو أن "سندباد" الأغنية الخليجية بات ينتهج خطة جديدة عبر زيادة نشاطه الفني بطرح الأغاني بشكل منفرد، وذلك اتضح جلياً لمحبيه خلال عام 2016، والذي أصدر فيه حتى الآن 8 أغانٍ، إضافة إلى أغنيات مسلسل "الدمعة الحمراء"، وكانت البداية مع أغنية "ضيا شمسي" من كلمات همس المشاعر وألحان طارق المقبل، ثم طرح أغنية "أحلى عذاب" من كلمات الأمير خالد الفيصل وألحان ياسر بو علي، ثم "ولا عليا" من كلمات قوس وألحان ياسر بو علي، وبعدها أصدر أغنية "يا غالي الناس" من كلمات ساري وألحان أحمد الهرمي، وأغنية "الغرام الراقي" للشاعر سعد المسلم وألحان فهد الناصر، أعقبها بـ "مثل قلبك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان نواف عبدالله.