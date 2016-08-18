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البنك المركزي: 920.7 مليار جنيه إجمالي قروض الجهاز المصرفي بنهاية مايو

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البنك المركزي: 920.7 مليار جنيه إجمالي قروض الجهاز المصرفي بنهاية مايو البنك المركزي: 920.7 مليار جنيه إجمالي قروض الجهاز المصرفي بنهاية مايو

البنك المركزي المصري – أرشيفية

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، بنحو 60 مليار جنيه، ليصل إلى 7،920 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 7،860 مليار جنيه مسجلة في أبريل السابق له.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغت 172 مليار جنيه في مايو الماضي، منها :” 47،100 مليار جنيه بالعملة المحلية، و5،71 مليار جنيه بالعملة الأجنبية”.

وأضاف التقرير، أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفعت خلال مايو الماضي لتصل إلى 6،748 مليار جنيه، منها 2،552 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 8،79 مليار جنيه، النشاط الصناعي على نحو 6،149 مليار جنيه، النشاط التجاري على 4،62 مليار جنيه، واستحوذ نشاط الخدمات على 1،131 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة “القطاع العائلي وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في ” على 201 مليار جنيه.

ولفت التقرير، إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 3،196 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 6،20 مليار جنيه والقطاع الصناعي على 6،91 مليار جنيه، القطاع التجاري على 6،15 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8،74 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، والتي شملت “القطاع العائلي وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 1،12 مليار جنيه”.

 

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