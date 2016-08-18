سامح شكري يلتقي وزير السياحة الزيمبابوي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم الخميس، والتر مازمبي وزير السياحة الزيمبابوي، وتهدف الزيارة لطلب دعم مصر لترشيح الوزير الزيمبابوي لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية، فضلا عن بحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة.

> وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، حيث قدم الوزير مازمبي الشكر لمصر على دعم ترشيحه لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية خلال القمة الأفريقية الأخيرة في كيجالي، منوها إلى محورية وثقل مصر كمقصد سياحي عالمي ورمزية دعم مصر لترشيحه، ومؤكدا في المقابل دعم بلاده لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين بحثا التعاون الثنائي في مجال السياحة، حيث أشار الوزير مازمبي إلى الحاجة لتنشيط السياحة الأفريقية إلى مصر، خاصة أن أفريقيا تفقد عوائد كبيرة سنويا في مجال السياحة نتيجة توجه السائحين الأفارقة إلى دول أخرى خارج القارة الأفريقية، مؤكدا على ضرورة دعم حملة “زوروا أفريقيا” “Visit Africa” التي يعتزم تبنيها. كما أعرب الوزير الزيمبابوي عن إعجابه بمطار القاهرة خاصة صالة (3)، مشيدا بصمود المواطنين المصريين في مواجهة التحديات الخاصة بإنحسار قطاع السياحة في مصر مؤخراً، وعزمهم على النهوض بهذا القطاع في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري وجه الشكر للوزير مازمبي على زيارته للقاهرة، مؤكدا دعم مصر لترشحه لمنصب سكرتير عام منظمة السياحة العالمية، وأن وجود شخصية أفريقية في هذا المنصب الهام هو مبعث فخر لدول القارة، وقد عكس القرار الصادر عن القمة الأفريقية الأخيرة في كيجالي التضامن الأفريقي في هذا الصدد. وذكر المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الجهود المصرية لدعم قطاع السياحة المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهه.