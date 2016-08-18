محافظ الوادي الجديد يوافق علي النزول بسن التقدم للصف الأول الابتدائي‎

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، موافقة اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، بالنزول بسن التقدم للصف الأول الابتدائي.

من ناحيتها، قالت نادية زيادة، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، إنَّه تقرر النزول بسن التقدم للصف الأول الابتدائي، كما هو موضح بالقرار من 2 / 10 / 2010 و حتى 31 / 10 2010 فقط .

وأضافت زيادة في بيانٍ لها، الخميس، أن موافقة المحافظ جاءت تلبية لرغبة المواطنين علي أرض المحافظة، وأنه قد توفرت لدينا أماكن بعدد من المدارس علي مستوي المحافظة، وسيتم قبول الطلبة حتي التاريخ المحدد بالقرار.